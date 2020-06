Politia anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe autostrada Bucuresti - Constanta, pe DN1 si pe centura Capitalei

Ziare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 Bucuresti-Brasov, pe sensul de coborare, valorile de trafic sunt ridicate, astfel ca s-a format coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Busteni. De asemenea, in orasul Comarnic, traficul este intens si se circula in conditii de aglomeratie pe sensul Brasov-Ploiesti al DN1.Politistii recomanda rutele alternative la DN1: DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti; DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti; DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste; DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti.Pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 90, sensul catre Bucuresti, in zona lucrarilor de reparatii a carosabilului s-a format coloana de autovehicule pe aproximativ 1 km.Si in acest caz, sunt recomandate rute alternative: DN 2A Constanta - Harsova - Urziceni - DN 2 - Urziceni - Bucuresti; A2 - DN 3 Lehliu - Fundulea - Bucuresti.De asemenea, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DNCB, intre Chitila si Mogosoaia, judetul Ilfov, din cauza unui cablu de electricitate cazut pe partea carosabila, s-a format o coloana de autovehicule de aproximativ 4-5 kilometri si acum se circula ingreunat si dupa remedierea situatiei.