Politia ar putea primi o cota parte din amenzile incasate

Senatorul PNL Corneliu Dobritoiu, fost ministru al Apararii, a declarat vineri, la prezentarea bilantului activitatii din 2012 a Ministerului Afacerilor Interne, ca se ia in considerare ca o cota parte din amenzile incasate sa revina Politiei.

Corneliu Dobritoiu, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, a spus ca trebuie gasite resurse suplimentare de finantare "in situatia in care o institutie bugetara sufera, este in rosu, intr-o zona critica".

El a mai aratat ca activitatea politistilor s-ar imbunatati daca ar sti, atunci cand desfasoara activitatea de control in teritoriu, ca parte din eforturile lor, din sumele care se duc la bugetul de stat revin Politiei Romane, "iar acele sume sunt alocate pentru modernizarea infrastructurii, gaz in motoare, logistica".

Dobritoiu a precizat ca aceasta "este o ipoteza in lucru la nivelul cabinetului ministrului" si ca nimeni nu poate estima ce sume ar urma sa revina Politiei, pentru ca nu se doreste "o actiune de vrajitoare in strada".