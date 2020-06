Politia Braila: Autoturismul cu care patrulau cei doi politisti morti in accident era fabricat in 2018 si avea revizia facuta in luna mai

Revizia a fost facuta in luna mai

Sindicalisti: Sicrie pe roti

Intr-un comunicat de presa remis miercuri de IPJ Braila, in care se mentioneaza aparitia in spatiul public a unor informatii eronate cu privire la accidentul in care au murit doi politisti din comuna Ianca, se arata ca acestia se aflau in serviciul de patrulare, cu o autospeciala de politie Dacia Logan, an de fabricatie 2018, inscriptionata si dotata cu rampa de avertizare optico-acustica.Conform IPJ Braila, autospeciala avea revizia facuta in luna mai 2020, la reprezentanta producatorului din Braila, iar inspectia tehnica periodica era valabila pana in luna octombrie 2021.La data producerii accidentului, autoturismul avea un rulaj de aproximativ 64.000 de kilometri."Expertiza tehnica, precum si celelalte probe administrate in cadrul dosarului penal, vor stabili cauzele accidentului rutier. Consideram ca este prematur ca unele persoane sa-si exprime opiniile vis-a-vis de modul in care acesta s-a produs, mai ales daca nu cunosc toate datele din ancheta Este regretabil ca unii reprezentanti ai organizatiilor sindicale aleg sa foloseasca astfel de tragedii pentru a-si face imagine, nefiind informati corect si propagand in spatiul public date eronate, de natura a denigra institutia. Asiguram cetatenii ca, la finalul anchetei penale, vom transmite public concluziile acesteia", mentioneaza IPJ Braila.Accientul a avut loc marti seara, in zona localitatiiSutesti, dupa ce autospeciala de politie, condusa de un agent de 45 de ani, a iesit de pe sosea si s-a izbit de un copac, dupa care a luat foc. In urma accidentului, politistul si colega acestuia, in varsta de 21 ani, au murit."Din primele informatii, colegul nostru a pierdut controlul "autospecialei", acele sicrie pe roti de care va aminteam intr-un articol anterior si s-a izbit de un copac, dupa care masina a luat foc. In urma accidentului, colegii nostri din cadrul Sectiei 4 Ianca - IPJ Braila, au ramas incarcerati si au decedat dupa ce masina a luat foc", au transmis, marti seara, reprezentantii Europol, pe Facebook