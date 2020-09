Politia Capitalei a dat amenzi de 100.000 de lei unor terase, baruri si restaurante, deoarece nu se respectau masurile de combatere a pandemiei de COVID-19

Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au desfasurat o actiune in vederea verificarii respectarii masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru respectarea altor acte normative in vigoare."In urma actiunii ce a vizat peste 40 de societati comerciale din municipiul Bucuresti, echipele de control au aplicat 56 de sanctiuni contraventionale in valoare de totala de aproximativ 103.000 de lei si au confiscat suma de 6.200 de lei de la o firma din sectorul 5 care nu respecta legislatia privind utilizarea caselor de marcat", informeaza un comunicat al DGPMB transmis, duminica.De la o terasa au fost confiscate 3.200 de sticle de bauturi alcoolice si non alcoolice, dupa ce politistii au constatat ca localul functioneaza fara nicio autorizare din partea organelor competente, fiind descoperite si alte nereguli, in acest sens fiind aplicate sanctiuni contraventionale de aproximativ 17.000 de lei."Tot in cursul zilei de ieri (n.r. - sambata), politistii Capitalei au actionat si in piete, fiind purtate discutii libere cu cetatenii, prin care li s-a adus la cunostinta faptul ca purtarea mastii este obligatorie in spatiile inchise, dar si in locurile aglomerate pentru preintampinarea raspandirii COVID-19", arata sursa citata.Actiunea a beneficiat si de sprijinul specialistilor din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti.