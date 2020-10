Politia a dat amenzi de peste 7.000 de lei, in numai trei ore, bucurestenilor care nu au respectat masurile anticoronavirus

"Astazi, intre orele 10:00-13:00 Sectia 5 Politie impreuna cu politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1 din cadrul Politiei Capitalei, au desfasurat o actiune privind respectarea prevederilor Legii numarul 55/2020 prinvind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 precum si a altor acte normative din domeniul specific activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, privind protejarea populatiei.Astfel, au fost legitimate mai multe persoane in incinta Pietei 16 Februarie si au fost aplicate un numar de 10 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 7.250 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020"a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Politistii au mai facut controale la 12 firme ce desfasoara activitati comerciale, fiind aplicat un numar de 4 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2.500 lei si confiscata suma de aproximativ 220 lei pentru nereguli descoperite in domeniul specific activitatilor de productie, comert sau prestari de servicii.Politistii au purtat si discutii cu cetatenii cu privire la riscurile existente in cazul in care nu sunt respectate masurile instituite in contextul gestionarii cazurilor de infectie cu noul coronavirus