Politia Capitalei a deschis o ancheta dupa ce un vlogger a instigat la hartuirea minorelor

Ziare.

com

"In urma informatiilor aparute in media, cu privire la anumite declaratii ale unui barbat ce activeaza in zona on line, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu si a demarat verificari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept", a precizat Politia Capitalei.Verificarile au inceput dupa ce tanarul a afirmat, intr-un videoclip postat pe Youtube.com, cu referire la adolescente, ca unele dintre ele merita "sa le dai cu palmele, sa le tii cu capul de pereti, sa le pui piciorul pe fata"."Colo" este urmarit, pe Youtube, de peste 850.000 de persoane.