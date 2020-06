Politia Capitalei a dispus verificari la Serviciul Omoruri, dupa o sesizare conform careia documentele privind acordarea unor sporuri nu ar fi fost intocmite corect

Ziare.

"Referitor la verificarea dispusa de catre conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si care vizeaza conducerea Serviciului Omoruri, precizam ca aceasta are la baza o sesizare, transmisa spre verificare structurii de control intern, conform careia, in trecut, personalul cu atributii in intocmirea, vizarea si aprobarea documentelor privind acordarea unor sporuri specifice serviciului nu le-ar fi intocmit in mod corect", a transmis, luni seara, Politia Capitalei.Conform sursei citate, la finalizarea verificarilor, se va analiza rezultatul si se vor dispune masuri, in functie de situatia concret inregistrata.Totodata, Politia Capitalei a precizat ca, in prezent, toti politistii Serviciului Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti primesc toate drepturile financiare prevazute de legislatia in vigoare, avand la baza documente justificative.