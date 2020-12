Politia Capitalei solicita sprijin pentru gasirea a doua fete de 16 ani disparute

Una dintre fete a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 pe data de 26 decembrie.Fata disparuta se numeste Andreea-Mihaela Nasta, are inaltime 1,70 m, greutate 56 kg, fata ovala, par saten inchis, lung, ochi caprui, ten masliniu.Cealalta a plecat de la domiciliul ei din sectorul 3 pe 28 decembrie si nu a mai revenit pana in prezent.Minora de 16 ani este Adriana Adam, are inaltime 1,55 m, greutate 50 kg, ten creol, fata ovala, ochi caprui, par castaniu, lung. La data disparitiei purta pantaloni si bluza.Cei care le-au vazut sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112.