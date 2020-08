Politia cauta un cetatean american a disparut de doua zile de la domiciliul sau din orasul Bragadiru

"Politisti Serviciului de Investigatii Criminale cauta un barbat, cetatean american in varsta de 48 de ani, care la data de 18 iulie 2020 a plecat de la domiciliul sau, din orasul Bragadiru si nu a mai revenit.Sesizarea a fost facuta prin apel 112 la Politia orasului Bragadiru, de catre sotia barbatului care a declarat totodata ca sotul ei a plecat in jurul 16:00, sa se plimbe, iar cand a revenit la domicliu in jurul orelor 18:45, a constatat faptul ca acesta nu s-a mai intors.Din verificarile efectuate de catre politisti a rezultat faptul ca, barbatul respectiv a fost vazut la aceeasi data, in jurul orelor 13:30-14:00, intr-un parc din orasul Bragadiru", a transmis IPJ Ilfov.La cautari a fost folosit si cainele de urma.Potrivit politiei, barbatul are 1.85 m inaltime, aproximativ 100 de kg, ochii verzi, parul grizonat, drept, poarta mustata si cioc, iar la nivelul gatului si al mainii stangi prezinta cicatrici.La momentul disparitiei era imbracat cu pantaloni de culoare gri inchis, tricou de culoare verde inchis, pantofi sport de culoare gri inchis, marca "NIKE".Persoanele care detin informatii sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie