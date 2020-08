Politia de Frontiera a interzis intrarea in Romania pentru 54 de cetateni straini. Acestia nu indeplineau conditiile legale

Ce conditii trebuie sa indeplineasca cetatenii straini pentru a intra in Romania

"In ceea ce priveste activitatile specifice, in zonele de competenta - punctele de trecere si " frontiera verde" - politistii de frontiera au constatat:- 45 fapte ilegale (18 infractiuni si 27 contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini;- au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de peste 101.400 lei; valoarea amenzilor contraventionale aplicate se ridica la aproximativ 10.300 lei.- nu s-a permis intrarea in tara a 54 de cetateni straini, care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si de asemenea, nu s-a permis iesirea a 14 cetateni romani din diferite motive legale", se arata in comunicatul Politiei de Frontiera.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul MA E, pentru a le fi permisa intrarea in Romania, la controlul efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat, cetatenii straini trebuie sa fie in masura sa faca dovada intrunirii conditiilor corespunzatoare (spre exemplu: sa furnizeze informatii cu privire la cat timp intentioneaza sa stati in Romania si/sau scopul sederii. In unele situatii, rezultatul unor astfel de verificari poate consta in nepermiterea intrarii in Romania. Este recomandabil sa aiba asupra lor copii ale documentelor prezentate la solicitarea vizei (scrisoare de invitatie, confirmarea excursiei sau alte documente care sa ateste scopul sederii).Duminica 16 august 2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 95.800 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 26.200 mijloace de transport (dintre care 6.200 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 49.500 persoane cu 13.600 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 46.300 persoane cu 12.600 mijloace de transport.Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 32.200 de persoane si 12.000 de mijloace de transport (1.600 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 15.100 de persoane cu 5.500 mijloace de transport.Politia de frontiera lucreaza la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere, in prezent traficul derulandu-se cu operativitate fara a se inregistra timpi de asteptare. In continuare recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului international, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea.