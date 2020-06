Politia deschide o ancheta in cazul unei batai generalizate, pe ritmuri de muzica, pe o plaja din Vama Veche

Ziare.

Politistii din Vama Veche - 2 Mai s-au autosesizat si fac cercetari pentru tulburarea ordinii si linistii publice."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini de pe o retea de socializare, in care se prezinta un incident din statiunea Vama Veche, va comunicam faptul ca, din primele informatii, evenimentul s-ar fi produs in cursul acestei dimineti, in mod spontan.Precizam faptul ca politistii nu au fost sesizati cu privire la acest incident si, pana in acest moment, nu este depusa nicio plangere referitoare la acest eveniment ", transmite Politia Constanta.