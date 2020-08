Politia din Brazilia a confiscat 33 de tone de marijuana, cea mai mare captura de droguri din tara

Pachetele cu droguri au fost gasite intr-un camion in apropiere de Maracaju, in statul Mato Grosso do Sul, aflat la granita cu Paraguay si Bolivia.Valoarea drogurilor a fost estimata la 50 de milioane de reali (9 milioane de dolari).Doua persoane au fost arestate.Originea si destinatia drogurilor nu sunt cunoscute, insa Paraguay este considerat unul dintre cei mai mari producatori de marijuana din America Latina. Majoritatea drogurilor sunt introduse in Brazilia, Uruguay si Argentina.