VIDEO FOTO Razie in jurul Capitalei. Politia a dat peste 180 de amenzi pentru viteza si a retinut mai multe permise de conducere

Politia face controale in trafic, iar vitezonamii sunt sanctionati. Unii sunt amendati, altii raman fara permise de conducere.In ultima saptamana, politistii rutieri din Ilfov au facut mai multe controale in trafic, mai ales pe drumurile care duc spre Capitala.Numai in ultimele zile, au dat nu mai putin de 181 amenzi au fost date pentru depasirea vitezei legale, iar noua permise au fost retinute.Valoarea amenzilor a depasit 32.000 de lei.Si transportul de marfuri si persoane a fost controlat si au fost aplicate amenzi pentru nereguli.Si in Bucuresti au fost razii, in ultimele zile. Politia a retinut nu mai putin de 30 de permise si a intocmit 17 dosare penale Noua soferi au fost depistati drograti la volan, iar alti sase beti.