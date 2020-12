Politia Locala din Arad a confiscat banii cersetorilor. De ce s-a recurs la acest gest

Primaria Arad a anuntat, marti, ca a finalizat si aprobat procedura operationala de aplicare a Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 465/2019 privind interzicerea cersetoriei, astfel ca politistii locali au trecut la confiscarea sumelor gasite asupra cersetorilor."In aplicarea respectivei proceduri, politistii locali au intocmit deja 11 procese-verbale in cuantum de 3.300 lei si au confiscat suma de 820 lei de la persoane cu domiciliul in alte localitati, care locuiesc fara forme legale in municipiul Arad si practica frecvent cersetoria. Actiunile survin suplimentar activitatilor desfasurate deja, anterior, in baza Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a anuntat Primaria, care a precizat ca banii au fost predati Directiei Venituri din cadrul institutiei.In 11 septembrie 2019, consilierii locali din Arad au adoptat reglementari prin care sunt crescute amenzile pentru cersetorie, iar veniturile obtinute prin apelarea la mila publica sunt confiscate si intra in bugetul local."Este una dintre masurile prin care incercam sa oprim acest fenomen si cred ca va da rezultate, asa cum a dat si in Cluj-Napoca, unde se aplica o astfel de masura de cativa ani. Este modelul pe care l-am folosit si noi in elaborarea proiectului aprobat cu unanimitate de voturi", declarase, la acel moment, primarul municipiului, Calin Bibart Intre masurile adoptate se numara obligarea cersetorilor care au acumulat mai multe amenzi neplatite sa presteze munca in folosul comunitatii.Primaria estimeaza ca in jur de o suta de cersetori sunt prezenti in fiecare zi pe strazile din Arad.Citeste si: