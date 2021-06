Politia Locala Iasi se lauda cu 463 de lei confiscati de la un cersetor infirm

"In data de 19 iunie 2021, in jurul orei 13.55, politistii locali din cadrul Serviciului Interventii au depistat pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant o persoana (intr-un carut) care apela la mila publicului In urma controlului corporal sumar efectuat, asupra acestuia s-a gasit suma de 463 lei, suma acumulata in aproximativ 3 ore si reprezinta mai mult de jumatate din pensia minima din tara noastra.Persoana in cauza beneficiaza de ajutor banesc din partea statului, de insotitor platit, transport gratuit urban si interurban, dar si de scutirea de la plata taxelor si impozitelor.Mentionam faptul ca persoana in cauza nu a putut prezenta un document care sa ateste ca este inapt pentru a munci.Politia Locala Iasi roaga cetatenii municipiului, dar si turistii sa nu mai incurajeze fenomenul cersetoriei."