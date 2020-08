Politia Locala nu poate folosi noile culori de pe masinile Politiei Romane. IGPR a cerut inregistrarea noului design la OSIM

"Autospecialele noi de Politie au fost recolantate in albastru si galben, cu elemente de culoare verde fosforescent, pentru a asigura vizibilitatea si pe timp de ceata, autocolantele fiind de calitate foarte ridicata. Totodata, acest demers a fost necesar pentru ca cetatenii sa poata diferentia autovehiculele Politiei Romane de cele ale Politiei Locale", arata IGPR.Potrivit sursei citate, noul design este in concordanta cu cel al altor state membre UE, orice cetatean recunoscand acest tip de colant in Europa."Conform programului de reinnoire a parcului auto al Politiei Romane, politistii beneficiaza de noi autospeciale pentru realizarea operativa si profesionista a activitatilor specifice. Noile autospeciale sunt necesare activitatilor de patrulare in vederea mentinerii ordinii, linistii si sigurantei publice, precum si pentru deplasarea operativa si interventia rapida la solicitarile cetatenilor, dar si in fluidizarea si controlul traficului rutier. Politistii le vor utiliza in indeplinirea atributiilor de serviciu, atat in municipii si orase ale judetului, cat si in mediul rural", mai arata IGPR.Politia Romana sustine ca noul design al masinilor de Politiei permite ca masinile sa fie vizibile de aproape 500 de metri, spre deosebire de actualul design care este vizibil de la aproximativ 200-300 de metri."In urma negocierii in cadrul acordului-cadru cu producatorul, s-au obtinut dotari suplimentare fata de pachetul initial, iar noua colantare nu a presupus costuri in plus pentru Politia Romana, fiind inclusa in pretul de achizitie al autospecialei", a mai transmis IGPR.Potrivit sursei citate, peste 5.400 de autovehicule Dacia , de tip Duster si Logan vor intra in dotarea Politiei Romane si vor face parte din echiparea si dotarea permanenta a politistilor in desfasurarea misiunilor specifice.Aproape 2.100 de autospecialele au fost deja distribuite catre subunitatile si serviciile operative din tara, din mediul urban si rural, urmand ca pana la finele anului 2020 sa mai intre in dotarea politistilor alte 3.300 de autospeciale noi.