Politia Locala Sector 1 a platit unor case de avocatura, in ultimii doi ani, suma de 2 milioane de lei

Contractele se afla sub clauza de confidentialitate, a declarat conducerea PLS1, pentru Buletin de Bucuresti . Noul primar Clotilde Armand doreste anularea hotararii care a dat unda verde la aceste achizitii.Conform sursei citate, in tot acest timp, angajatii din cadrul departamentului juridic si-au primit salariile: 850 de mii de lei pentru ultimii doi ani. Una dintre responsabilitatile lor era aceea de a reprezenta PLS1 in fata instantelor, lucru care nu s-a intamplat. In locul lor au fost platite case de avocatura private.Desi cele 2.2 milioane de lei au fost cheltuite din banii publici ai cetatenilor sectorului 1, aproape toate procedurile de achizitie au avut loc in privat, fara transparenta, sustine sursa citata.Fostul primar Dan Tudorache a aprobat externalizarea serviciilor juridice de catre PLS1 in 2017. In sedinta de consiliu de vineri, actualul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, propune abrogarea hotararii.