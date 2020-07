Politia Locala Sector 1 le-a cerut judecatorilor sa interzica articolele despre "orice achizitii trecute sau viitoare" ale sale

Buletin de Bucuresti (buletin.de) a publicat incepand cu 20 mai mai multe articole referitoare la achizitiile facute de Politia Locala Sector 1 in pandemie. Spre exemplu, in 20 mai, buletin.de a publicat un articol in care arata ca Politia Locala Sector 1 a cumparat in luna martie, fara licitatie, 500.000 de masti, la pretul 5.12 lei/bucata de la o firma detinuta de un offshore cipriot cu legaturi cu oameni de afaceri din Romania, iar mastile au fost distribuite dupa doua luni de la achizitie. Intr-un alt articol, buletin.de a prezentat o achizitie de 740.000 de euro facuta de Politia Locala Sector 1, tot prin atribuire directa.In actiunea din instanta prin care a cerut oprirea articolelor despre achizitiile facute in pandemie, Politia Locala Sector 1 a aratat ca articolele au avut ca efect o "prejudiciere grava a dreptului la imagine al Politiei Locale Sector 1", dar si o "afectare, in mod injust, a increderii de care se bucura institutia in randul cetatenilor, pe care trebuie sa ii protejeze"., a aratat Politia Locala Sector 1 in instanta.In procesul deschis la Tribunalul Bucuresti, Politia Locala Sector 1 a mai aratat caDe asemenea, Politia Locala si-a mai sustinut cererea de stopare a articolelor referitoare la achizitii prin faptul ca "este deja notoriu faptul ca, in aceste perioade de tensiune, suntem deosebit de vulnerabili in fata stirilor care confirma anumite temeri personale si care, intr-o forma sau alta, determina trairi contradictorii".Tribunalul a respins cererea Politiei Locale Sector 1, aratand ca "din continutul articolelor reiese ca acestea au tratat subiecte legate de informatiile de: achizitii pachete alimentare, periute de dinti, de masti chirurgicale de la Mediplus Solutions (despre care se afirma ca este o firma detinuta de un offshore cipriot), pretul de cumparare al mastilor, provenienta acestora"., se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti pronuntata in 17 iunie.Judecatorii Tribunalului Bucuresti au mai aratat ca, fiind o institutie publica, Politia Locala este expusa din principiu atentiei sporite din partea presei si publicului., se mai arata in sentinta Tribunalului Bucuresti prin care cererea Politiei Locale Sector 1 a fost respinsa.Hotararea putea fi atacata cu apel in cinci zile de la pronuntare. Potrivit datelor de pe portalul instantelor de judecata, pana in prezent hotararea nu figureaza atacata cu apel.