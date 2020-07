Politia Romana: peste 700 de controale pentru protejarea fondului forestier in ultima saptamana

Potrivit unui comunicat de presa, in perioada 10 - 16 iulie, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Ordine Publica din IGPR, politistii au desfasurat 749 de controale pentru verificarea provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lemnului, precum si pentru verificarea legalitatii transportului materialului lemnos.Au fost verificate 247 de obiective cum sunt exploatari forestiere, instalatii de debitat, depozite, targuri, piete, oboare si ocoale silvice.Pentru neregulile constatate in domeniul silvic au fost inregistrate 62 de dosare penale, in care sunt cercetate 52 de persoane si au fost aplicate 155 de sanctiuni contraventionale la Legea 171/2010 - Legea contraventiilor silvice, in valoare de 255.000 de lei.Ca masuri complementare, au fost confiscati aproape 1.600 metri cubi de lemn fara documente legale, in valoare de aproape 480.000 de lei.Au fost inregistrate 24 de apeluri care semnalau posibile transporturi ilegale de material lemnos, 20 dintre acestea confirmandu-se in urma verificarilor, arata IGPR.