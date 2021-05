Politia Scolara ii invata pe cei mici cum sa se apere de pericole. Elevii unei scoli din Ilfov au invatat direct de la investigatori care sunt pericolele internetului

Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti

"In zilele de 12 si 13 mai a.c., politistii ilfoveni s-au deplasat la o unitate de invatamant din satul Rosu, comuna Chiajna, unde au discutat cu elevii claselor 0-IV si cadrele didactice despre siguranta celor mici, la scoala , in drumul spre casa si la locul de joaca.Copiii au fost activi si au primit recomandarile politistilor cu interes si entuziasm, exprimandu-si dorinta de a participa la asemenea activitati si in viitor", a transmis IPJ Ilfov.Totodata, in contextul derularii la nivel national a Campaniei "Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti", politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, cu sprijinul Politiei Transporturi Feroviare Ilfov si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ilfov, o activitate de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare in sectorul transporturilor feroviare, in Gara Chitila.Calatorii au fost informati despre riscurile nerespectarii regulilor de conduita in incinta statiilor de cai ferate, triaj, precum si in zonele adiacente acestora si au fost distribuite materiale informative in acest sens.Categoria vizata a fost cea a tinerilor care de multe ori se aventureaza inprovocari periculoase pentru a-si face un selfie. Autoritatile spun ca riscurile pe care escaladarea unui vagon, in scopul obtinerii unei fotografii pe tren le presupune, in principal cel de producere a arcului electric si a electrocutarii la reteaua de inalta tensiune (27.000 de volti).