Politia se plange ca are deficit de personal, ministrul Vela radiaza posturi vacante

Printr-o adresa a Directiei Generale Management Resurse Umane din MAI, obtinuta de S indicatul Europol , se solicita Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane, si celorlalte structuri operative sa comunice numarul de posturi vacante in vederea radierii."Practic, la fel ca in cazul episodului cu tentativa de "reorganizare" din luna ianuarie 2020, cand s-a pus presiune pe Politia Romana ca de vineri pana luni sa vina cu propuneri, acelasi lucru se intampla acum, cand MAI a transmis solicitarea in data de 02.09 ca pana in 04.09, la ora 11:00, sa prezinte posturile vacante care pot fi radiate", transmite Sindicatul Europol.Sindicalistii mai arata ca acest demers vine in contextul in care deficitul de personal se apropie de 20.000 de politisti, mai ales ca in structuri deosebit de importante, cum sunt structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, structuri ale politiei de frontiera , imigrari, crim organizata etc."Sa nu uitam ca Vela ne-a plimbat cu zaharelul cand a anuntat ca "a aprobat, in data de 25 mai, demararea procedurilor pentru organizarea de concursuri pentru trecerea agentilor/subofiterilor/maistrilor militari in corpul ofiterilor" iar acum, pe sub masa, impune sa fie taiate toate posturile vacante.Este inacceptabil si tratam acest demers ca un veritabil atac la adresa ordinii si sigurantei publice, prin care vor fi afectate grav structurile operative existente, care oricum in momentul de fata sunt subdimensionate si nu fac fata la volumul de munca existent. Tot acest sacrificiu pentru ca ministrul Vela este in campanie electorala si vedem ca si-a facut un obicei sa anunte o data pe saptamana "infiintarea unei noi politii", in loc sa angajeze personal si sa intareasca structurile existente", a mai aratat Sindicatul Europol.Reprezentantii politistilor spun ca "reforme" reprezinta o bataie de joc la adresa cetatenilor carora li se induce ideea cresterii sigurantei prin infiintarea acestor structuri, cand in realitate vor lua oameni din strada pentru a-i muta la noile "politii"."Cine crede ca obtii un alt rezultat cu aceleasi resurse umane este naiv.Nu se schimba nimic daca vor fi luati oameni de la proximitate, ordine publica si ii vor muta la "politia scolilor", in loc sa degreveze de sarcini politistii de proximitate pentru ca acestia sa poata fi mai mult timp in teren, in mijlocul comunitatii, in scoli si in alte asemenea locuri si medii de interes", a mai aratat Europol.