Politia verifica daca agentii care au trantit la pamant batranul care a refuzat termoscanarea au respectat procedura

In ancheta sunt vizati 6 agenti de politie , potrivit Mediafax Este vorba despre politistii care au intervenit joi la un supermarket din Sectorul 5 din Bucuresti, dupa ce au fost chemati la fata locului de paznicii magazinul, dupa ce doua persoane - sot si sotie - au refuzat sa li se ia temperatura, nu aveau masca de protectie obligatorie pentru a intra in spatii publice si inchise. In apararea lor a sarit si un alt batran, la randul sau incatusat si dus la sectie. In final, cei trei au fost amendati pentru ca au refuzat sa se legitimeze si au impiedicat interventia politistilor.Conducerea magazinului spune ca cei doi care au pornit scandalul ar fi facut totul intentionat, regizat de dinainte. Kaufland a sustinut, intr-o declaratie de joi seara, ca cei doi aveau microfoane si o camera de filmat si au fost pusi pe scandal de la bun inceput. Faptul ca au avut cameraman care a filmat intreaga desfasurare se observa intr-un montaj video postat de cei doi.In orice caz, in imagini se observa cum politistii intervin in forta. Initial 3 politisti incearca sa il imobilizeze pe batran, acesta strigand la ei ca il ranesc, ii rup mana si le cere sa-l lase in pace.La fata locului ajunge un alt echipaj de politie, doi dintre agenti intervenind in forta. Il trag pe batran de guler, il trantesc la pamant, unul i se suie pe spate si-l incatusaza, altul ii tine picioarele, in timp ce alti doi il tin de cap si de umeri.Oamenii din jur filmeaza si cer politiei sa inceteze, strigand catre agenti "nu asa" sau "nu se poate".De mentionat ca, desi suntem in plina pandemie de coronavirus si termoscanarea la intrarea in centre comerciale a fost instituita tocmai pentru a opri raspandirea COVID-19, niciunul dintre agenti nu poarta masca sau manusi si batranul e trantit pe jos, fiind expus astfel riscului infectarii.Pe durata starii de alerta, persoanele sunt obligate sa poarte masca de protectie in spatiile inchise, iar accesul in magazine, institutii si alte locatii inchise se face dupa ce se masoara temperatura.