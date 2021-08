20.000 de amenzi date pe drumurile din România în doar două zile. Topul tipurilor de contravenții sancționate de Poliție

Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, vineri, AGERPRES, miercuri şi joi, Poliţia Română, prin poliţişti ai structurilor de rutieră, ordine publică şi transporturi, a desfăşurat acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică."Aproape 10.000 de poliţişti au acţionat, în intervalele orare 07.00 - 09.00 şi 17.00 - 19.00, fiind aplicate 19.817 sancţiuni contravenţionale. 16.162 de sancţiuni contravenţionale sunt prevăzute de OUG 195/2002R, privind circulaţia pe drumurile publice, dintre care 5.537 au fost aplicate pentru viteză, 496 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 423 pentru nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată şi 149 pentru neacordarea de prioritate vehiculelor. Valoarea sancţiunilor aplicate este de 6.671.461 de lei", se precizează în comunicat.Pe perioada acţiunilor, spun oamenii legii, au fost reţinute, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 1.438 de permise de conducere, dintre care 539 pentru depăşirea vitezei cu mai mult de 50 km/h, 169 pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, 73 pentru neacordarea de prioritate vehiculelor, 107 pentru neacordarea de prioritate pietonilor, precum şi alte 550 de permise de conducere reţinute pentru alte abateri.De asemenea, poliţiştii au retras 643 de certificate de înmatriculare.Sursa citată menţionează că au fost constate 64 de infracţiuni la regimul circulaţiei, 59 privind conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, patru pentru conducerea unui vehicul fără a deţine permis şi o infracţiune pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Totodată, au mai fost constatate 201 infracţiuni, 102 de natură judiciară, 14 pe linie economică şi 85 de altă natură.Poliţiştii au acţionat şi pentru protejarea fondului forestier, fiind confiscaţi 548 de metri cubi material lemnos, în valoare de 112.989 de lei, şi indisponibilizate 3 mijloace de transport , în valoare de 98.680 de lei.Pentru protejarea fondului piscicol au fost desfăşurate activităţi în urma cărora au fost indisponibilizate 25 de mijloace folosite pentru săvârşirea unor contravenţii, în valoare de 4.800 de lei.În cadrul acţiunilor, precizează IGPR, au fost controlate 703 obiective, pentru verificarea respectării normelor ce reglementează sistemele de securitate private.În cele două zile, poliţiştii au acţionat şi pentru prevenirea actelor de violenţă în mediul stradal şi asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică.Mai mult, au fost identificate 11 persoane urmărite.De altfel, au fost sancţionate contravenţional 57 de persoane care apelau la mila publică, iar 26 de copii lipsiţi de supraveghere au fost predaţi familiei şi 5 au fost internaţi în centre de ocrotire.