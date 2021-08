Poliția planifică să dubleze sancțiunile pentru circulația pe banda de urgență. Câte luni va fi retras permisul pentru mersul pe contrasens

Topul cauzelor care au cauzat accidente în 2021

Viteza neadaptată la conduțiile de drum – 106 accidente, în urma cărora au decedat 119 persoane, iar alte 38 au fost grav rănite.

Traversare neregulamentară pietoni – 75 de accidente, în urma cărora au decedat 76 de persoane, iar alta a fost grav rănită.

Pietoni pe partea carosabilă – 58 de accidente, în urma cărora au decedat 58 de persoane.

Dacă este să ne referim la activitățile de combatere a principalelor cauze generatoare de accidente, vă pot transmite că anul acesta, până în prezent, au fost aplicate aproape 460.000 de sancțiuni contravenționale.

“Executarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația în sens contrar direcției de mers pe calea unidirecțională, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile va constitui contravenție și se va sancționa cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.Potrivit aceluiași proiect de act normativ, circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.De asemenea, se are în vedere la nivelul MAI, reanalizarea cadrului legal ce reglementează procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, în scopul creșterii nivelului de pregătire a conducătorilor de autovehicule, soluție ce ar contribui la reducerea numărului de accidente rutiere ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Georgian Drăgan.Drăgan a prezentat apoi în aceeași conferință de presă și principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave din primele 7 luni ale acestui an:Totalul sancțiunilor contravenționale aplicate, la nivel național, pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice în perioada de referință este de peste 890.000.Problemele de infrastructură care au dus la accidenteOficialul a prezentat apoi și o listă de deficiențe de inftrastructură și semnalizare rutieră, rezultate în urma verificărilor din teren ale polițiștilor rutieri:- lipsa unor indicatoare rutiere;- indicatoare rutiere degradate, deformate.- lipsa sau degradarea excesivă a marcajelor rutiere;- deteriorări ale părții carosabile ( gropi , denivelări etc);- elemente de siguranță ale drumului lipsă sau degradate (parapet de protecție, de siguranță etc);- prezența unor obstacole, ori a vegetației care s-a dezvoltat în zona drumului public, fiind obturată astfel vizibilitatea indicatoarelor;- semnalizarea necorespunzătoare a unor intersecții de drumuri - necorelarea semnalizării rutiere verticală cu cea orizontală.De asemenea, o problema importantă o reprezintă lipsa parapetului de protecție axial pe drumurile cu 4 benzi, care practic ar elimina accidentele rutiere cauzate de pătrunderea vehiculelor pe contrasens.Având în vedere deficiențele constatate, poliția rutieră a solicitat administratorilor drumurilor publice remedierea acestora, în primele 7 luni ale anului 2021 fiind transmise, la nivel național, un număr de 3.149 de informări, dintre care:- 58 pentru autostrăzi;- 638 pentru drumuri naționale;- 636 pentru drumuri județene;- 531 pentru drumuri comunale;- 1.286 pentru străzile din interiorul localităților.Totodată, la nivel național, au fost aplicate 350 de sancțiuni contravenționale factorilor responsabili, după cum urmează:- 113 administratorilor de drum;- 237 executanților de lucrări.