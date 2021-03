Cum a pierdut un politist trei lazi pline cu arme si nimeni nu le mai gaseste

Ofiterul de politie , instructor de tragere, a condus sambata de la Lelystad, prin Oostvaardersdijk, spre Almere, o duba in care avea armamanetul. Pe traseu, usa din spate a dubei de politie s-a deschis accidental, iar cutiile au alunecat din masina.Dupa o buna bucata de drum, soferul a observat usile deschise, a oprit si a descoperit lipsa cutiilor cu arme , moment in care a si alertat autoritatile.Politia investigheaza acum circumstantele in care au fost transportate armele de antrenament.Citeste si: Iranul a demarat productia de uraniu metalic, element chimic ce poate fi utilizat la fabricarea armelor nucleare "Pur si simplu a trebuit sa mearga de la A la B cu acele arme si a descoperit doar dupa aceea ca incuietoarea era defecta, astfel incat usa s-a deschis.", spune purtatorul de cuvant al Politiei Nationale, Robbert Salome."Chiar daca armele sunt inoperabile, nu vrei ca acestea sa ajunga la altii, sau copiii sa se joace cu ele, de exemplu. Daca pot face rau in maini gresite? S-ar putea sa poata fi din nou pregatite sa fie operationale, dar nu e bine sa faci asta in magazia ta. Nu cred ca un criminal va folosi armele astea. Daca vrea o arma de foc, o va cumpara, nu este atat de complicat", a mai spus ofiterul.