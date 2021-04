UPDATE Politist injunghiat in curtea Sectiei 9 din Capitala. Atacatorul a anuntat pe o retea de socializare ce intentie are: "Intra sa vezi cum spintec!" VIDEO

Barbatul care l-a injunghiat pe politist se numeste Nastase Claudiu, are 28 de ani si este din orasul Pantelimon."Intra sa vezi cum spintec un politist acum in doua!" isi invita barbatul urmaritorii de pe reteaua de socializare."In noaptea de 01/02 aprilie 2021, un barbat de 28 de ani, din judetul Ilfov, a intrat in curtea Sectiei 9 Politie si cu un cutit l-a atacat pe politistul ce executa controlul accesului in sediul subunitatii.In pofida faptului ca a reusit sa il raneasca pe politist la un picior, acesta, cu sprijinul ofiterului de serviciu, l-a imobilizat pe barbat.Politistul a fost transportat la spital, unde a primit ingrijiri medicale.Cel in cauza se afla in custodia politistilor si a fost sesizata unitatea de parchet, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Dupa administrarea probatoriului, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a dispus retinerea barbatului de 28 de ani", a transmis Politia Capitalei.