Politist batut cu pietre si amenitat cu furca dupa ce a venit sa aplaneze un scandal, intr-o comuna din judetul Iasi

Omul legii a reusit intr-un final sa-l imobilizeze pe barbat si a fost dus la audieri, insa si la sectie acesta a continuat sa fie agresiv, astfel ca politistii l-au dus la o unitate medicala pentru a primi un tratament de specialitate, informeaza ziarul Buna ziua Iasi Totul s-a intamplat acum cateva zile cand barbatul a facut scandal in curtea unor vecini. Oamenii au cerut ajutorul politistilor. Cand s-a trezit cu anchetatorii la poarta, agresorul a pus mana pe o furca si a inceput sa-i ameninte. Agentii au intervenit prompt si au reusit sa-l deposedeze de furca. La un moment dat, Moroiu a pus mana pe o piatra si l-a lovit pe unul dintre cei doi politisti care intervenisera in scandal in piept.Cazurile de ultraj sunt din ce in ce mai intalnite la Iasi. In urma cu cateva zile, un alt individ a fost arestat preventiv sub acuzatia de ultraj. Ieseanul a ajuns dupa gratii in urma unui scandal de proportii! Astfel, luni seara, magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au admis propunerea formulata de procurori pe numele acestuia.