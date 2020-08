Politist german, cercetat dupa ce a imobilizat un minor cu genunchiul pe gat, ca in cazul "George Floyd"

In imaginile publicate pe retelele de socializare se pot vedea doi politisti, dintre care unul si-a pus mai intai genunchiul pe capul suspectului, inainte de a-l muta pe gat, in timp ce trecatorii protestau vehement. Incidentul a avut loc sambata, in orasul Duesseldorf din vestul Germaniei.Herbert Reul, ministrul de Interne al landului Renania de Nord Westfalia, a declarat, luni, televiziunii WDR, ca a fost socat cand a vazut imaginile si a cerut o investigatie.Politia din Duesseldorf a anuntat intr-un comunicat ca tanarul i-a atacat pe ofiteri, cand acestia au fost chemati sa se ocupe de un grup de huligani din apropierea unui restaurant si l-au arestat pentru a-l identifica si a-l preda tutorilor sai legali."Video-ul este analizat atent pentru a vedea cum a avut loc interventia politiei", arata comunicatul politiei, adaugand ca investigatia este efectuata de politisti dintr-un oras vecin, pentru a asigura impartialitatea.Americanul Floyd a murit dupa ce un politist l-a arestat pe 25 mai si l-a tinut imobilizat la pamant cu genunchiul pe gat timp de 9 1/2 minute.In cazul german, identitatea tamarului nu era cunoscuta si este neclar daca acest lucru a influentat comportamentul politiei. Nu se stie daca tanarul a suferit traume fizice in urma incidentului.Legea permite politiei germane sa retina un suspect cu genunchiul pe cap, dar nu pe gat, a declarat un purtator de cuvand al sindicatului politiei germane."Este complet de neinteles ca atunci cand tanarul este deja imobilizat la pamant ofiterul inca are genunchiul pe capul si pe gatul acestuia. Acest lucru trebuie clarificat", a spus Verena Schaeffer, din paetea Partidului Verzilor.In ultimele luni, politia germana a fost criticata aspru pentru ca nu a reusit sa elimine extremismul din randurile ei, dupa ce s-a aflat ca un ofiter in rezerva este principalul suspect in spatele unei serii de scrisori rasiste trimise unor germani proeminenti, membri ai minoritatilo etnice, amenintandu-i cu violenta