Politist in varsta de doar 48 de ani, mort din cauza COVID-19. Lucra la Politia de Frontiera si avea trei copii

"Ne luam ramas bun de la colegul nostru Sporea Ioan in varsta de 48 ani din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Noua-Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, care a decedat astazi dupa ce in urma cu o zi a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Este al treilea deces in randul politistilor infectati cu virusul ucigas, dupa ce in luna iunie un coleg din cadrul IPJ Olt, iar in luna august un alt coleg din cadrul ITPF Timisoara- SPF Jimbolia au fost rapusi de acest virus", a transmis sindicatul Europol.Sporea Ioan era casatorit si avea trei copii. "Suntem alaturi de familia acestuia si-i transmitem sincere condoleante! Drum lin spre cer, colegule!", au mai precizat, marti, reprezentantii sindicatului politistilor.