Politisti din Bacau, acuzati ca au agresat doi tineri pe care i-au adus la audieri

Unul dintre tineri, minor, a inregistrat audio cu telefonul mobil modul in care s-a desfasurat ancheta , iar inregistrarea a fost publicata acum de un site local de stiri.In inregistrare se aude cum politistii injura minorul, dupa care il lovesc, iar acesta ii roaga pe politisti sa nu il mai bata. De asemenea, si al doilea tanar adus la audieri a acuzat politistii ca l-au batut si l-au tinut incatusat.In plus, cei doi sustin faptul ca nu li s-a permis sa contacteze un avocat pentru a fi audiati in prezenta acestuia.Talharia s-a produs in octombrie, audierile au avut loc in luna noiembrie, dar inregistrarea audio a fost prezentata public abia acum de minor.Purtatorul de cuvant al IJP Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat, marti, ca exista o ancheta interna asupra modului in care s-au desfasurat audierile in cazul relatat."Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unei inregistrari audio referitoare la modul in care politistii de investigatii criminale ancheteaza persoane banuite de comiterea infractiunii de talharie, din data de 20.10.2020, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau se efectueaza in prezent verificari pentru a se stabili cu exactitate situatia de fapt. De asemenea, urmeaza a fi dispusa cercetarea prealabila si sesizarea unitatii de parchet", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Bacau.Potrivit sursei citate, unul dintre cei doi tineri anchetati in acest caz a fost retinut si arestat preventiv la momentul respectiv si, ulterior, trimis in judecata, alaturi de autorul talhariei.Minorul - cel care a prezentat inregistrarea audio in presa - a avut calitatea de martor.Citeste si: