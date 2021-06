Apucaturile de infractor ale unui politist: anchete prin tortura, luare de mita, privare de libertate. "Sefii lui trebuie sa raspunda in solidar"

Liviu Chesnoiu: "Noi nu suntem pusi aici sa ii batem pe oameni. Anchetele se fac in altfel"

"Daca nu stii, te invatam....daca nu vrei, te obligam"

Un agent de politie din localitatea sibiana Orlat a ajuns spaima localnicilor dupa ce i s-a dus vestea ca este foarte violent. Acesta este cercetat acum pentru comiterea a zeci de infractiuni , printre care tortura, privare de libertate, santaj, furt , luare de mita si abuz in serviciu, conform Ora de Sibiu Ca sa solutioneze mai multe plangeri sau petitii, agentul de politie de la Orlat ar fi cerut mita cetatenilor. Nu a contat insa sub ce forma venea. Important era ca "munca" sa sa fie platita. Persoanele implicate in dosare i-au adus bani, dar si alimente."In perioada aprilie 2019 - ianuarie 2021, agentul de politie din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Orlat, jud. Sibiu, avand in instrumenare dosare penale, dar si lucrari generale, a pretins si a primit de la persoanele implicate in acele dosare/lucrari produse alimentare si nealimentare, dar si sume de bani modice, cu titlu de mita, in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la solutionarea acelor plangeri sau petitii", spune prim procurorul Ion Vestemean, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu pentru Ora de Sibiu.De asemenea, omul legii mai este anchetat pentru ca l-ar fi torturat pe un localnic pe care l-a prins in padure adunand crengi uscate pentru a se incalzi.Scenele povestite de victima sunt greu de imaginat. Acesta a spus investigatorilor ca l-a pus sa bea 50 de cani cu apa, apoi l-a batut pana a vomitat si l-a pus sa inghita voma. Mai mult, politistul l-ar fi amenintat ca il impusca si il arunca din masina daca nu recunoaste ca nu ar fi venit singur la furat.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat pentru Ziare.com ca de vina pentru astfel de incidente sunt sefii politistilor agresivi care nu indentifica din timp problema."Noi nu suntem pusi aici sa ii batem pe oameni. Noi suntem pusi sa ii protejam, sa aflam adevarul, sa aparam ordinea publica, avutul obstesc, Anchetele se fac in alt fel.De prima data cand sefii si-au dat seama ca are manifestari mai violente, trebuiau sa ia masuri, sa il trimita la psiholog. Poate ca aceasta era metoda lui, poate asa a vazut el, poate asa credea el ca este super politist.Super politist nu inseamna sa bati ci sa rezolve cazul cu vorba buna, sa gaseasca dovezi, nu sa incerce sa extraga de la el informatii in acest mod.Sunt o armata de psihologi in politie, pai sa fie pusi la treaba. Trebuie luate masuri drastice, pentru ca in astfel de cazuri se poate intampla o nenorocire. Putea sa il omoare pe omul respectiv.Insa nu numai el este vinovat. Si sefii lui trebuie sa raspunda in solidar cu politistul agresor. Pai eu daca am un subordonat si face asa ceva, raspund alaturi de el. Cum l-am instruit, asa l-am invatat meserie? Sa vedeti apoi cum se vor trezi sefii si vor face instructie cu ei", a explicat psihologul."Insa nu acest lucru caracterizeaza politia. Sunt multi care nu au curaj sa foloseasca armamentul din dotare pentru ca trebuie sa dea "extemporale" apoi. Acestia sunt tineri, neinstruiti. Nu ati vazut incidentul de la Buzau cum a sarit infractorul pe langa domnisoara politist?Ea mergea cu parul asa, desfacut. Pai nu ai cum sa umbli asa. Daca o lua infractorul de par, gata, se termina.Trebuie instruiti copiii acestia, insa cine sa-i instruiasca? Multi au iesit la pensie, au ramas tinerii.Cei care fac astfel de gesturi trebuie recuperati, trebuie sa il tratam, nu trebuie sa il pierdem.Pe parcurs, aceste elemente, daca nu se vindeca, se autoelimina.E o vorba: nu stii, te invatam, nu poti, te ajutam, nu vrei te obligam, daca nu, exageram. Si ei trebuie sa fie constienti ca ei reprezinta o institutie, un blazon si trebuie sa nu faca de ras blazonul. Ca altfel ajung sa se faca de ras, iar politia romana nu este caracterizata de astfel de elemente. Acestea sunt singulare", a explicat colonelul (r) Chesnoiu.In urma cu o saptamana, un politist a batut un barbat in Constanta chiar in fata barului frecventat de amandoi. L-a lasat apoi sa zaca inconstient si a plecat. Ulterior, omul a murit la spital Noua politisti de la Sectia 16 sunt urmariti penal intr-un dosar de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal. A gentii au sechestrat doua persoane pentru ca le-au reprosat ca nu poarta masca de protectie, iar una dintre victime a fost lovita repetat. Recent, ambii barbati care au depus reclamatii in acest dosar au decedat.Procurorii spun ca, pe 1 septembrie 2020, in jurul orei 01.45 , agentii de la Sectia 16 au organizat un filtru in zona strazii Calea Serban Voda din Bucuresti, context in care au fost abordati de cei doi tineri, care le-au adresat reprosuri cu privire la faptul ca nu purtau masti de protectie.