150 de politisti locali din Timisoara vor sa dea in judecata institutia la care lucreaza. Miza: Sporuri salariale de 800.000 de euro

Suma totala ar fi de aproximativ 800.000 de euro. Politia Locala Timisoara are, de aproape 7 ani, director interimar, iar primarul Nicolae Robu spune ca nu e nevoie de concurs, relateaza RFI. Conform sursei citate aproape jumatate din politistii locali din Timisoara au apelat la un avocat, pentru a-si primi sporurile de weekend, sarbatori legale sau zile nelucratoare. Acesti bani nu s-au dat niciodata, desi politistii locali sunt functionari publici ar avea dreptul la sporuri. Nici macar zile libere nu primesc, sustin agentii.Oamenii s-au adresat Serviciului Juridic al Politiei Locale, insa li s-a spus ca nu exista temei legal pentru cererea lor. Potrivit Codului Administrativ, "pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru, in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, functionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorata".Avocatul Alexandru Afrenie,care-i reprezinta pe politistili locali, explica intregul proces "Reprezint aproximativ 150 de politisti locali. Este o actiune de recuperare de drepturi salariale. Acestia doresc sa fie platiti de acum inainte si retroactiv pe ultimii trei ani cu privire la sporul de weekend, de sarbatori legale si de zile declarate nelucratoare de catre stat.Actualmente suntem intr-o faza amiabila, prin care solicitam institutiei sa ne dea aceste sporuri prevazute de statutul functionarului public pana in 2019 si odata cu intrarea in vigoare a noului cod administrativ," declara avocatul.Pe trei ani, suma totala care ar trebui platita politistilor locali care au decis sa porneasca aceasta actiune este de aproximativ 800.000 euro. Ei cer, de asemenea, ca, de acum incolo, sa primeasca un spor de 100% la salariul de baza, pentru zilele libere si sarbatorile legale. Banii ar trebui sa fie achitati in luna urmatoare celei in care s-a prestat munca, daca nu este posibila compensarea cu zile libere platite.Potrivit RFI, politia Locala are termen 30 de zile sa raspunda la solicitarea depusa prin avocat in data de 2 septembrie. Daca raspunsul nu este unul pozitiv, se va ajunge in instanta , cu peste 150 de procese individuale. Conform purtatorului de cuvant Daniela Seracin, nu pot fi date decat zile libere, dar daca o instanta va dispune acordarea de bani, institutia va pune in aplicare hotararea.Conform sursei citate, de-a lungul timpului, in atributiile de serviciu ale politistilor locali din Timisoara a intrat si paza unor obiective mai putin obisnuite. Este vorba despre palmieri, panselute, dar si un pasaj subteran, care nu trebuia sa fie desenat cu graffiti. Oamenii sustin ca trebuie sa-l supravegheze si pe primarul Nicolae Robu, in timpul plimbarilor sale prin centrul Timisoarei. Fac asta, spun ei, atat in civil, cat si in uniforma. Edilul sef nu a admis niciodata ca este insotit de politisti locali.Politia Locala Timisoara are ocupate 358 de posturi din cele 372 prevazute in organigrama. Directorul institutiei, Dorel Cojan, este interimar din ianuarie 2014. Pana acum, pentru postul sau nu a fost organizat niciodata concurs. Primarul Nicolae Robu a declarat, de mai multe ori, ca e foarte multumit de prestatia acestuia si, in plus, directorii interimari ar fi mai motivati.