VIDEO. Politistii protesteaza din nou in fata Ministerului de Interne. "Inghetarea este doar inceputul"

Fara amenzi pentru cei care incalca legea

"De ce protestam?! Pentru ca "inghetarea" este doar inceputul. "Specialistii" din Ministerul Finantelor lucreaza intens la alte masuri de taieri din cheltuieli.De unde vor taia? E simplu! De la bugetarii cei "cuminti" care si in 2009 au inghitit gogosile Guvernului de la acel moment si s-au ales cu taieri de 25%, in timp ce politicienii vremurilor dadeau tunuri de sute de milioane de euro, ca doar era "criza".Federatia PUBLISIND a intrat in posesia unui document ce da in vileag intentia de reduceri salariale. Asteptam cuminti ca mieii la taiere sau protestam si le aratam ca fara noi nu se poate?!", se arata ape pagina de Facebook a Sindicatului Europol."Avand in vedere prevederile art 19 lit e) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare va adresam rugamintea de a dispune structurilor de specialitate intocmirea si transmiterea pana la data de 28 februarie a.c. la Ministerul Finantelor, a unei situatii referitoare la platile cu sporurile de care a beneficiat personalul din aparatul propriu si cel din institutiile in subordine, in perioada 2017-2020.Situatiile vor fi intocmite la nivel de ordonator principal de credite, vor fi realizate defalcat pentru fiecare spor in plata (ex: spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, spor pentru conditii grele etc), pentru fiecare sursa de finantare in parte raportandu-se platile efectuate la nivelul intregului an si numarul mediu de beneficiari in anul respectiv.O situatie similara va fi intocmita si in ceea ce priveste indemnizatia lunara pentru titlul stiintific de doctor, se arata in documentul postat de Federatia Publisind Acesta nu este primul protest al politistilor. In urma cu o saptamana acestia amenintau ca nu vor mai aplica amenzi celor care incalca legea . Astfel, oamenii care nu poarta centura de siguranta, care vorbesc la telefon la volan sau care traverseaza neregulamentar, ar fi urmat sa primeasca doar avertismente.Apoi, au spus ca ei nu sunt obligati sa ii verifice pe cei care ar trebui sa stea in izolare sau carantina. Legea ii contrazice, insa Astfel, conform Legii 55/2020, art 65-67 agentii si ofiterii de politie , subofiterii si ofiterii de jandarmi , politistii locali vor constata contraventiile si vor aplica sanctiunile privind nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor de izolare la domiciliu.Citeste si: