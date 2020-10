Politistii au deschis o ancheta in cazul hotilor filmati cu drona care furau materiale de pe santierul drumului Craiova-Pitesti

"Cand a vazut cat de greu ii este constructorului sa duca la bun sfarsit si in termen rezonabil lucrarile la Drumul Expres dintre Craiova si Pitesti, un grup de oameni gospodari s-a gandit sa dea o mana de ajutor pentru a curata putinlasata in urma de muncitorii de pe santier.Totul s-a intamplat pe raza localitatii Barza, in judetul Olt cand cei ce au dorit sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii rutiere, au profitat de vremea buna si au incarcat mai multe materiale feroase intr-o caleasca propulsata de 2 cai putere, cu scopul nobil de a le valorifica la centrele de colectare a fierului vechi", au scris, luni seara, pe Facebook , reprezentantii Sindicatului Europol, care au postat imagini surprinse pe santier.Imaginile au fost filmate cu o drona care filma urmarea stadiul lucrarilor si activitatea din santier.