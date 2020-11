Politistii au identificat-o pe femeia ucisa si arsa, intr-o valiza, pe un camp din Giurgiu

Femeia ar fi fost divortata, avea un copil in varsta de opt ani si era angajata, potrivit procurorului de caz. Cu toate acestea, nimeni nu a dat-o disparuta in cele sapte zile in care a lipsit de acasa si pana anchetatorii au reusit sa o identifice.Desi trupul aflat in valiza a fost carbonizat aproape in totalitate, degetele de la o mana au ramas intacte, astfel ca politistii criminalisti au putut sa preleveze amprente si astfel au gasit-o pe tanara de 32 de ani in baza de date a Politiei, ea avand cazier, relateaza Antena 3. Astazi, procurorii au anuntat ca atunci cand va fi gasit, criminalul va fi pus sub acuzare pentru omor calificat si profanare de cadavre. De asemenea, anchetatorii au explicat ca cercul de suspecti s-a restrans mult in urma identificarii victimei si audierilor ce au urmat dupa identificare, astfel ca nu mai dureaza foarte mult timp pana ce criminalul va fi prins.Pe 30 octombrie 2020 cadavrul incendiat al unei femei a fost descoperit pe camp, intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor. La fata locului a ajuns o echipa operativa, condusa de un procuror de la Parchetul Tribunalului Giurgiu, care a identificat cadavrul unei femei, carbonizat aproape in intregime.Cadavrul a fost dus la Serviciul de Medicina Legala Giurgiu pentru autopsie.