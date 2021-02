Urmarire ca-n filme in Olt. Politistii au tras focuri de arma asupra unui sofer beat, care a refuzat sa opreasca

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, sambata, 6 februarie, in jurul orei 19.00, politistii Serviciului Rutier au facut semnalul regulamentar de oprire unui conducator auto, care se deplasa pe raza comunei Parscoveni, dar acesta nu a oprit la semnalul politistilor, continuandu-si deplasarea."Politistii au pornit de indata in urmarirea autoturismului, conducatorul auto fiind somat verbal prin difuzorul autospecialei. Au fost executate doua focuri de arma cu armamentul din dotare, primul in plan vertical si cel de-al doilea in anvelopa din partea stanga, spate. In urma focurilor de arma nu au rezultat victime ", se arata in comunicatul IPJ Olt.Sursa citata mentioneaza ca in cele din urma politistii au imobilizat si identificat conducatorul auto. In urma verificarilor efectuate a reiesit faptul ca barbatul, in varsta de 20 de ani, din comuna Parscoveni a condus autoturismul respectiv avand dreptul de a conduce suspendat.Totodata, in urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o concentratie de 0.89 miligrame la litrul de alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.El este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.