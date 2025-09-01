Politistii britanici, fortati sa se pensioneze pentru reducerea cheltuielilor

Politistii britanici vor fi fortati sa se pensioneze, dupa ce Guvernul a anunta ca doreste sa reduca cheltuielile cu agentii de ordine publica.

Potrivit reglementarilor in vigoare, politistii care au cel putin 30 de ani de munca pot fi pensionati, atunci cand "pastrarea lor nu ar fi in interesul eficientei institutiei", informeaza The Telegraph.

Regula ii afecteaza insa numai pe politistii care au rang mai mic de cel de ofiter. Autoritatile locale din mai multe regiuni ale Marii Britanii au anuntat deja ca sunt de acord cu masura de austeritate si ca o vor implementa, desi ar urma sa se confrunte cu refuzul organizatiilor sindicale ale politistilor.

Guvernul britanic a decis ca fondurile pentru politie vor scadea cu 20%, in urmatorii patru ani.

