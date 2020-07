Politistii de la rutiera si ordine publica si-au primit noile pistoale. Marcel Vela: Nu este normal sa te lupti cu interlopii cu pistoale Carpati din anii '70

"Aceasta tehnica noua pe care ati primit-o azi este un prim-pas. Toti politistii de la rutiera si ordine publica vor fi dotati cu acest tip de armament. Aceste pistoale sunt facute in Romania. Nu le-am achizitionat de la intermediari la preturi exorbitante.Pretul este sub cel de piata.Ministerul Administratiei si Internelor a achizitionat un lot de 25.000 de astfel de pistoale. Reprezentantii Politiei spun ca aceasta achizitie nu a fost facuta pentru a inarma politia pe vreme de pandemie ci pentru a face fata fenomenului infractional, pentru imbunatatirea conditiilor de munca a politistilor si asigurarea unui serviciu politienesc de calitate."Nu de putine ori colegii nostri au ramas fara gloante atunci cand trageau in pneurile autoturismelor folosite la comiterea de infractiuni , in urmarirea carora se aflau.", au precizat sindicalistii de la Europol.Citeste si: