Cazul socant petrecut in Bucuresti: doi cetateni, tarati de politisti la marginea Capitalei si batuti cu salbaticie. La final, un agent a urinat peste o victima

Momente teribile pentru cei doi tineri

Reactia Politiei Capitalei, a doua zi dupa incident

Perchezitii in Bucuresti si Caras Severin

Unul dintre politisti este acuzat ca a supus una dintre victime unor situatii degradante.Surse judiciare au confirmat pentru Ziare.com ca politistul a urinat pe una dintre victime.Intamplarea halucinanta a avut loc in seara zilei de 1 septembrie 2020, cand politistii respectivi faceau un filtru intr-o zona centrala a Capitalei.Doi tineri le-ar fi atras atentia ca nu poarta masti de protectie. De aici totul s-a transformat intr-un film de groaza pentru cei care au indraznit sa ii traga la raspundere pe "oamenii legii".A inceput o ancheta in acest sens si s-au facut perchezitii in Bucuresti si judetul Caras Severin. Mircuri, 3 martie, Parchetul Capitalei a anuntat ca opt dintre politisti au fost retinuti."La data de 03.03.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa TribunalulBucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 9 inculpati, agenti de politie din cadrul DGPMB Sectia 16 Politie - Biroul de Ordine Publica, pentruinfractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura.Totodata, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a 8 dintre inculpati,

respectiv masura controlului judiciar fata de un inculpat ", a transmis Parchetul Capitalei intr-un comunicat de presa.Unul dintre tineri a fost dus pe un teren viran de la periferia Capitalei, unde a fost batut si umilit zeci de minute.Potrivit procurorilor, "la data de 01.09.2020, in jurul orelor 01.45, inculpatii faceau parte dintr-un filtru de politie organizat in zona strazii Calea Serban Voda din mun. Bucuresti, context in care au fost abordati de persoanele vatamate G.M.I. si G.T.N. care le-au adresatreprosuri cu privire la nepurtarea mastilor de protectie in contextul epidemiologic SARS-CoV-2.In aceste imprejurari, in scopul pedepsirii persoanei vatamate G.M.I. pentrureprosurile adresate, 7 dintre inculpati avand asupra lor armamentul din dotare au lipsit-o in mod ilegal de libertate, incatusand-o si transportand-o impotriva vointei sale pe unteren viran situat la periferia municipiul Bucuresti, Sectorul 4, unde 5 dintre acestia auexercitat pentru aproximativ 30 de minute violente fizice asupra victimei, aplicandu-ilovituri repetate cu corpuri contondente in zona superioara a corpului, a capului, amembrelor superioare si inferioare, dar si in zona degetelor mainilor si a talpilor"."Totodata, unul dintre inculpati a supus persoana vatamata unor tratamente degradante", a aratat Parchetul Capitalei.In tot acest timp, ceilalti doi agenti de politie au asistat in mod pasiv la violenteleexercitate asupra persoanei vatamate.Dupa exercitarea actelor de violenta , victima a fost abandonata pe respectivul teren viran.Celalalt tanar a fost abandonat pe o strada intunecoasa."In acelasi timp, alti doi inculpati au lipsit-o in mod ilegal de libertate pe persoanavatamata G.T.N., in intervalul 01.45 - 02.00.Astfel, dupa incatusarea nelegala a acesteia, au incuiat-o in autospeciala ce le fusese repartizata, peste doua jante auto depozitate pe bancheta din spate, si au transportat-o in zona Zetari din Bucuresti, sectorul 5, unde au descatusat-o si abandonat-o pe o strada intunecata", au aratat procurorii."La data de 01.09.2020, in jurul orei 21.00, Sectia 16 Politie a fost sesizata prin apel 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in noaptea de 31.08/01.09.2020, in jurul orei 01.00, in timp ce se afla cu prietenul sau, pe o strada din Sectorul 4, in urma unor discutii contradictorii, ar fi fost agresati de politie.La adresa apelantului a fost indrumat un echipaj de politie al Sectiei 16. In locatie se aflau ambii barbati, care nu au dorit sa se deplaseze la sediul subunitatii pentru a formula o sesizare.La data de 02.09.2020 cei doi barbati au fost condusi la sediul Sectiei 16 Politie de catre politisti ai Biroului Investigatii Criminale, iar in urma discutiilor acestia au formulat sesizari scrise cu privire la faptul ca in noaptea de 31.08/01.09.2020 ar fi fost agresati de politisti.Plangerile au fost inaintate Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, cercetarile fiind efectuate, IN REM, sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva", a transmis Politia Capitalei, pe 2 septembrie 2020, intr-un comunicat de presa.In acest dosar, miercuri dimineata au avut loc mai multe perchezitii in Bucuresti si Caras-Severin."In dimineata zilei de 3 martie 2021, au fost efectuate perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si judetului Caras-Severin, in baza a 9 autorizatii emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti.Perchezitiile au fost efectuate intr-o cauza avand ca obiect infractiunile de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal, presupus savarsite in luna septembrie a anului 2020 asupra a doua persoane vatamate.La momentul actual, procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie efectueaza audieri ale persoanelor vizate de perchezitiile domiciliare, acestea avand calitatea de agent de politie in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti", se arata intr-un comunicat al Parchetului Capitalei, transmis miercuri.