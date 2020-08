Politistii din Botosani au dat sambata seara mai multe amenzi pentru nepurtarea mastilor in zonele aglomerate din oras

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, a declarat ca actiunile s-au desfasurat atat in zona pietelor din municipiul resedinta, cat si in zonele pietonale Unirii, Transilvaniei si pe bulevardul Mihai Eminescu, iar in urma acestora au fost dispuse opt sanctiuni pentru nepurtarea mastii de protectie in spatiile deschise.De asemenea, au fost aplicate trei sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de a purta masca in spatiile publice inchise, iar alte trei sanctiuni au fost aplicate unor firme care nu au respectat conditiile referitoare la efectuarea triajului epidemiologic.In cadrul actiunii de sambata seara, au fost legitimate peste 150 de persoane si verificate 31 de societati cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate peste 30 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 11.500 de lei.