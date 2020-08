Politistii din Capitala au prins un tanar care a furat o masina si a condus-o neavand permis si fiind sub influenta alcoolului

In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentratie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. Autoutilitara a fost sustrasa din judetul Ilfov."Sambata, 22 august, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au urmarit si oprit in trafic un tanar, in varsta de 23 de ani, ulterior fiind retinute in sarcina sa savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, furt in scop de folosinta si distrugere.La data mentionata, in jurul orei 23.30, agenti de siguranta publica din cadrul Sectiei 16 Politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat o autoutilitara care, la vederea echipajului de politie , a intors inainte de a intra in Bucuresti, aparent pentru a evita sa se apropie de politisti", arata un comunicat de presa al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Astfel, politistii au inceput imediat sa urmareasca autovehiculului in cauza, conducatorul auto fiind oprit la scurt timp."In urma verificarilor a rezultat ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici una dintre categoriile prevazute de lege, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiind condus la sediul I.N.M.L. Mina Minovici, unde i-au fost recoltate probe biologice.Totodata, din investigatiile efectuate a rezultat ca autoutilitara era sustrasa din judetul Ilfov. La predarea acesteia partii vatamate s-a constatat faptul ca autoutilitara prezenta si avarii aparute in urma sustragerii. Cercetarile au fost preluate de Politia orasului Magurele, sub supravegherea unitatii de parchet competente", mai indica sursa citata.Sursa mentionata precizeaza ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Citeste si: