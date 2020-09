Politistii din Cluj-Napoca cauta o persoana care a vandalizat 11 masini. Patru dintre proprietari au depus plangere

"In noaptea de 19/20 septembrie a.c., in juriul orei 02.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 3 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strazile Nicolae Titulescu, respectiv Liviu Rebreanu, din municipiu, o persoana necunoscuta a vandalizat mai multe autoturisme care se aflau parcate. La fata locului, politistii au identificat un numar de 11 autoturisme avariate", a transmis IPJ Cluj.In cauza se efectueaza cercetari in vederea identificarii autorilor si tragerea acestora la raspundere penala pentru savarsirea infractiunii de distrugere.Pana in acest moment, 4 persoane s-au deplasat la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca pentru a depune plangere prealabila.