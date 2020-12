Politistii din Europol il acuza dur pe ministrul Vela dupa gravele incidente de la Suceava: "Va faceti ca nu stiti"

"Daniel Bodnar este un activist de mediu care petrece zilnic ore intregi pe drumurile din Suceava, pentru a monitoriza taierile si transporturile ilegale de material lemnos. In toata aceasta perioada, el a fost amenintat, injurat si agresat de cei carora le strica combinatiile si care pierd bani din cauza lui. Daniel nu a fost sprijinit de autoritati , nu a beneficiat de suport, ba dimpotriva, a fost constant descurajat sa mai continue sa protejeze padurile din judetul Suceava. Acum, dupa incidentul de zilele trecute, intens mediatizat, brusc, ministrul Vela, simtind miros de popularitate gratuita, ne povesteste pe Facebook cum a reactionat el "prompt" si a trimis o echipa de control la Suceava", au transmis, vineri, Sindicatul Europol.Sindicalistii au transmis si un mesaj ministrului de Interne: "Pai bine, bine, domnu' Vela, seful la MAI, cumva va faceti ca nu stiti ca exista o patrula de politie care actioneaza pe sapte comune cu mai mult de 10 sate?! Nu stiti ca hotii de lemne actioneaza nestingheriti, stiind ca nu ii deranjeaza nimeni?! Nu stiti ca actiunile pe taierile ilegale de arbori se fac de forma?!".Sindicalistii cred ca ar fi trebuit infiintata "Politia padurilor", mai degraba decat "Politia animalelor" sau "Politia siguranta scolara", mai ales acum cand e pandemie, iar scolile sunt inchise."Putinii politisti pe care ii avem in serviciu sunt trimisi cu alte probleme, la verificari de buletine expirate, la verificari ale celor izolati la domiciliu sau in orice alta activitate care le permite hotilor de lemne sa actioneze in voie, cu complicitatea primarilor, padurarilor, politicienilor", au mai transmis sindicalistii din Politie.Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a reactionat dupa aparitia pe o retea de socializare a unor imagini in care un barbat, activist de mediu, a fost lovit cu pietre de persoane care transportau material lemnos. Incidentul a avut loc in judetul Suceava, iar victima sustine ca este vorba despre transporturi ilegale.Citeste si: