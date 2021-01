Politistii fac perchezitii in Capitala intr-un dosar de delapidare. Este vizat contabilul unui cult religios

"Astazi, 13.01.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in Bucuresti si doua mandate de aducere intr-un dosar privind fapte de delapidare", anunta Politia Capitalei.Conform sursei citate, din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada aprilie 2018- noiembrie 2020, un barbat, in calitate de contabil al unui cult bisericesc, si-ar fi insusit din casieria institutiei suma de 800.000 lei.Audierile se desfasoara la sediul Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 1. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.