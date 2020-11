Plan de amenzi la Tulcea. Politistii, fortati sa aplice minim o amenda pe zi, altfel "vor raspunde cu capul"

Politistii care refuza sa il indeplineasca "vor raspunde cu capul in fata sefului IPJ ".Intr-o postare pe Facebook , sindicalistii scriu ca mesajul sefilor din IPJ Tulcea este ferm pentru politistii care nu vor sa aplice amenzi abuziv: "vor plati cu capul"."Ei (politistii - n.r.) au fost amenintati ca daca nu vor aplica pe zi cel putin o amenda , vor raspunde cu capul in fata sefului IPJ. Este dovada ca unii manageri din Politia Romana se acopera cu amenzile pe care le aplica politistii din strada. Ce prevenire, ce apropiere fata de cetatean?! Trebuia ca politistii sa indeplineasca "planul de amenzi" ca sefii sa aiba ce raporta la minister", scriu reprezentantii Europol pe Facebook.Potrivit unei raportari a Ministerului Afacerilor Interne privind amenzile in pandemie, in perioada 6-14 noiembrie 2020, au fost aplicate, in total, in tara, 66.821 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.419.512 lei.