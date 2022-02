Politistii ieseni cauta o minora de 13 ani care nu s-a mai intors acasa

Politistii ieseni cauta o minora in varsta de 13 ani din municipiul Iasi, care a plecat voluntar de la domiciliul bunicii in data de 7 februarie si nu a mai revenit.

"La data de 7 februarie a.c., politistii ieseni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la aceeasi data, Florea Francesca-Elena, de 13 ani, din municipiul Iasi, a plecat de la domiciliul bunicii si nu a mai revenit. Semnalmentele minorei: inaltime 1,60 m., aproximativ 50 kg., ochi caprui, par saten, lung, peste umeri, fata ovala, fara semne particulare", informeaza un comunicat transmis sambata de catre reprezentantii IPJ Iasi.

La data plecarii, aceasta era imbracata cu o geaca neagra, de piele, cu guler alb, de blana, pe deasupra purta o vesta de blana, de culoare crem, blugi negri si era incaltata cu ghete negre, tip cizma, iar asupra ei avea un rucsac maro, de piele.

Dupa ce a plecat de la domiciliul bunicii, a fost semnalata, de mai multe ori, pe raza municipiului Iasi, in diferite zone, inclusiv in mijloacele de transport in comun, precizeaza sursa citata.

Persoanele care detin informatii, care sa ajute la gasirea acesteia, sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul unic de urgenta 112.

