Seful Politiei Romane a dispus sa fie verificat modul in care a fost dus la Parchetul Capitalei "mancatorul de femei" din Radauti

Plimbat fara catuse pe la Parchetul Capitalei

Este vorba despre Aurica Bodnarescu si era concubina lui Vasile Lavric. Femeia este cea care, in cursul anului 2014, pe cand Vasile Lavric era anchetat si retinut, sustinea cu tarie ca barbatul este nevinovat, iar surorile Iordache erau "la produs in strainatate", scrie Monitorul de Suceava Vasile Lavric este suspect de crime in serie, iar porecla sa este "mancatorul de femei". El a fost ridicat pe 4 decembrie si dus la audieri la Bucuresti. Insa, in spatiul publuc au aparut iamgini in care politistii l-au plimbat pe la Parchet , fara insa sa ii mai puna catusele."In urma imaginilor aparute in spatiul public, privind modul de escortare a unui barbat, aflat in stare de detentie, Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:Conducerea Politiei Romane a dispus verificari cu privire la modul de indeplinire a misiunii, urmand ca, in functie de rezultatul acestora, sa fie dispuse masuri in consecinta", a transmis Politia Romana intr-un comunicat de presa.Citeste si: