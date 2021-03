Proiectul de incetare a subordonarii Politiei Locale fata de Politia Romana, pus in dezbatere publica de Ministerul de Interne

"Miercuri, 17 martie, in sedinta de Guvern a fost adoptata Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, miercuri, AGERPRES.Demersul legislativ este generat de solicitarile formulate de structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor din Romania, cu privire la incetarea subordonarii operationale a Politiei Locale fata de Politia Romana, astfel incat politistii locali sa isi reia activitatile reglementate prin lege in sarcina lor."Asadar, prin proiectul de act normativ s-a modificat si completat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020, in sensul reglementarii situatiilor in care conducerea operationala a Politiei Locale este exercitata de catre Politia Romana. Astfel, prin modificarea art. 50 din OUG. nr. 70/2020, se propune ca Politia Romana sa conduca operational, prin inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Locala care functioneaza in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a unui municipiu in care a fost instituita carantina zonala potrivit legii, pe durata acesteia", arata sursa citata.Totodata, se propune completarea actului normativ cu un nou articol, norma ce urmeaza sa reglementeze posibilitatea ca, pe perioada starii de alerta, prin protocol incheiat intre Politia Locala sau, dupa caz, unitatea/subdiviziunea administrativ teritoriala si inspectoratul de politie judetean/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sa fie stabilita preluarea conducerii operationale a Politiei Locale de catre unitatea teritoriala a Politiei Romane.