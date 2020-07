Politistii locali fac controale in autobuzele STB si dau amenzi celor care nu poarta masti: "Are cam 20 de ani, e tolanit pe vreo trei scaune. Masca ii atarna din buzunar"

"Are cam 20 de ani. E tolanit pe vreo trei scaune, in spatele autobuzului. Tine picioarele ridicate pe spatarele din fata si mesteca plictisit. Isi ia prietena de dupa umeri si rade tare. Cateodata mai scapa cate o injuratura.In fata, la doua randuri, un batran isi lipeste mai bine masca pe figura. Un altul, in picioare, trage de petecul de protectie sub ochelari. Tanarul se sterge din cand in cand cu maneca pe sub nas. Are masca, ii atarna in buzunar," scrie Politia Locala Bucuresti, intr-o postare pe Facebook Tanarul surprins fara masca in autobuzul STB a fost sanctionat de catre politistii locali. I s-a explicat ca a incalcat Legea 55. La fel, alte 19 persoane au primit avertismente.," mai precizeaza Politia Locala.Actiunea de control s-a desfasurat pe mai multe linii de autobuz STB si va continua in acest sfarsit de saptamana. De la declansarea campaniei - in urma cu sapte zile - si pana astazi, politistii din cadrul DGPLCMB au aplicat 143 de avertismente.