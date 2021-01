Cum este decimata Politia de pensionarile masive din sistem: 30.000 de angajati plecati in 5 ani. "Parca suntem intr-un film prost"

Bode: In ultimii cinci ani au plecat 30.000 de persoane din sistem

Andreica: In luna decembrie 2020 au fost aproximativ 700 de cereri de pensionare in politie

Pensiile speciale, subiect de campanie electorala

Altii au plecat din cauza managementului de proasta calitate

"Mai bine nu ne mai da pensie"

Imputernicirile, subiectul preferat al ministrilor de Interne: "Parca suntem intr-un film prost"

"Bani europeni pentru toaletele din fundul curtii"

In ultima perioada, sindicatele din politie au organizat mai multe proteste in fata Ministerului de Interne . Principala nemultumire este inghetarea salariilor, insa oamenii legii sunt nemultumiti si de lipsa de predictibilitate din sistem. Multi au plecat deja din politie, pensionandu-se imediat ce legislatia in vigoare le-a permis acest lucru. Altii stau cu cererea in buzunar.Ministrul Lucian Bode a dat de inteles, intr-o interventie la B1TV , ca intelege problema resursei umane din sistem, iar anul acesta ar organiza concursuri pentru acoperirea deficitului de personal."Eu sunt constient ca vulnerabilitatea cea mai mare a unui sistem public este resursa umana. Daca ea este insuficienta, neperformanta si are si probleme de integritate, colapsul acelui sistem este garantat.Noi ne confruntam de ani buni cu un deficit major de personal, avand doua cauze majore: iesirile din sistem, pensionarea intr-un numar foarte mare, avem astazi aproximativ 87.800 de pensionari in sistem, si numarul mic de scolarizare in raport cu sistemul. In ultimii cinci ani, au plecat 30.000 de persoane din sistem. In aceste conditii, deficitul de personal este unul major pe fiecare ramura in parte si putem actiona pe mai multe paliere.In primul rand, am finalizat un concurs pentru trecerea in corpul ofiterilor a agentilor care indeplinesc conditiile legale. Am avut peste 18.700 de solicitari pe 2.086 de pozitii. Alt element pe care trebuie sa il luam an calcul este cresterea cifrelor de scolarizare in toate institutiile de invatamant ale MAI. Al treilea element este incadrarea specialistilor din surse externe si limitarea cazurilor de ocupare a functiilor de conducere prin imputernicire", a mai spus Lucian Bode.Presedintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a explicat pentru Ziare.com ca "varsta de pensionare standard a politistilor este de 60 de ani. Din cei 60 de ani se scade sporul de vechime pentru conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea, la fel cum au si minerii, cei din CFR , personalul navigant si multe alte categorii de angajati.Varsta minima la care se poate pensiona un politist este de 48 de ani. Asta in conditiile in care a stat din prima zi de serviciu pana in ultima zi, exclusiv in strada si s-a aflat sub incidenta acestor conditii de munca, ceea ce rar se intampla, pentru ca numai daca ne gandim la perioadele de pregatire profesionala, de cateva luni de zile, acelea se scad, fiind considerate conditii normale de munca".Sindicalistul spune ca este un numar mare, comparativ cu situatia din 2019."Vorbim despre un aflux de cereri de pensionare, in luna decembrie 2020. Au fost aproximativ 700 de cereri numai in aceasta luna, la nivelul Politiei Romane, pe cata vreme in 2019, pe parcursul intregului an, au fost in jur de 1.000", a explicat Andreica.Cosmin Andreica a mai precizat ca, din punctul sau de vedere, aceasta situatie este urmarea campaniei electorale, "cand mai toti politicienii care nu cunosteau detalii despre legea pensiilor speciale vorbeau despre politisti, despre magistrati , despre politisti locali, toata lumea iesea cu pensii speciale si primeau pensii de 15.000 de lei. Cam acesta a fost discursul politic.In mod evident, colegii nostri care au vazut ca exista un astfel de populism si o astfel de nesiguranta cu privire la conditiile de pensionare, multi dintre ei si-au depus cererea de frica, sa nu se modifice peste noapte conditiile de pensionare.Dupa ce s-a terminat campania, brusc nu mai vorbim despre pensii speciale, mai ales a pensiilor speciale ale alesilor locali care au patru ani de mandat si primesc apoi pensie de doua ori a unuia care a lucrat o viata intreaga".Sindicalistul a mai precizat ca, pe de alta parte, cei care au plecat au facut-o si din cauza deteriorarii sistemului de politie."Ne referim si la conditiile de meritocratie din sistem, la performantele care sunt apreciate, la managementul de foarte proasta calitate la care s-a ajuns prin aceste imputerniciri si multe alte asemenea lucruri care i-au impins pe multi dintre oameni sa ia aceste decizii. Ei spun ca au ajuns la o prostitutie profesionala, pentru ca nu ne mai raportam la retineri, la infractorii pe care ii prindem ci la statistici, la cifre si de chestiuni care tin de suprafata dar care dau bine presei ca sa poata sa fie fructificate la varful ministerului.Am vazut ca in momentul de fata nu mai conteaza nimic decat numarul de amenzi date pentru neportul mastii, distantare sociala si asa mai departe. Vedem ca au fost date "x" sanctiuni in valoare de... Ok. Si mai departe? Nu ar strica sa vedem cifre si in cazul celorlate activitati. Dar nu mai face nimeni nimic, alergam doar oamenii pe strada pentru ca nu poarta corespunzator masca pe fata", a explciat Cosmin Andreica.Referitor la instabilitatea si nesiguranta cu privire la predictibilitatea legislativa in ceea ce priveste conditiile de pensionare, unul dintre motivele pentru care oamenii aleg sa plece din politie, Andreica spune ca din aceasta cauza se pierd multi oameni cu experienta."Am pierdut oameni care ar mai fi dorit sa ramana in sistem, insa faptul ca nimeni nu le-a putut garanta o stabilitate, nici macar MAI care a avut o reactie foarte tarzie, spre finalul lunii decembrie, cand cererile erau deja puse. Oamenii au vazut la televizor ca se doreste modificarea legii pensionarii, ca se mareste varsta de pensionare . La politisti, speranta de viata este de aproximativ 10 ani dupa pensionare.Daca am creste varsta de pensionare de la 60 la 65 de ani, de exemplu, mai bine sa ne taie direct pensia ca oricum nu o sa mai prindem, multi politisti ies la pensie si mai traiesc inca doi-trei ani, statistic vorbind", a explcat sindicalistul.Referitor la imputerniciri, Andreica spune ca "parca suntem intr-un film prost unde din nou si din nou avem aceeasi placa. A venit Carmen Dan si a spus ca vom inceta cu imputernicirile cat mai repede. Nu s-a intamplat asa ceva, ba dimpotriva, au inflorit.Apoi a venit domnul Vela, iar primul lucru pe care si l-a asumat in toate discrusurile a fost ca va inceta cu influenta politica prin aceste imputerniciri, ca va interveni in asa fel sa se organizeze concursuri . Doar ca in timpul acesta nu are timpul necesar sa organizeze si ca va reduce timpul necesar de la sase luni la trei luni, insa imediat dupa ce trec acele trei luni va organiza concursuri.Insa dupa ce treceeau acele trei luni, nu facea decat sa imputerniceasca, din nou, pentru alte trei luni, persoana pe functie.A continuat sa imputerniceasca in asa fel incat am ajuns la un scenariu rusinos in care, in 2020, nu s-a organizat niciun singur concurs pentru functii de conducere.Am avut o serie de anomalii. Ca a fost PSD , ca fost PNL , tentatia pentru politic de a-si numi proprii oameni apropiati partidului a existat si nu a rezistat tentatiei niciunul dintre ministri.La fel, acum il auzim pe domnul Bode cu aceasta placa. Sa vedem, mai intai ca se organizeaza astfel de concursuri", a explicat Cosmin Andreica.Ministrul de Interne, Lucian Bode, a mai declarat la B1TV , ca peste o mie de sectii de politie din mediul rural au toaleta in curte, iar 178 n-au nici macar atat.In acest context, el a precizat ca Ministerul pe care il conduce va accesa fonduri europene, mai precis 1,25 miliarde de euro, pentru reabilitari de imobile si dotari."Vrem sa reabilitam 64 de cladiri ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Apropo de sectii de politie: avem 2.800 de sectii de politie in mediul rural, din care peste 1.000 de sectii de politie sunt cu toaleta in fundul curtii si aproape doua sute, mai exact 178, sunt fara toaleta. Aceasta este situatia la acest moment si atunci este anormal sa ai fonduri europene la dispozitie pentru modernizarea acestor cladiri si sa nu le folosesti", a declarat Lucian Bode.Ministrul a spus apoi ca din banii europeni vor fi cumparate noi elicoptere, sute de ambulante si masini de pompieri si vor fi construite peste o suta de unitati de pompieri in mediul rural.Bode a mai afirmat ca Ministerul si-a propus relocarea Spitalului Gerota si construirea unuia nou pe un teren al Academiei de Politie.Citeste si: